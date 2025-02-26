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Даррен Тилл заявил, что рассматривает возвращение в UFC

Даррен Тилл заявил, что рассматривает возвращение в UFC
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Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Даррен Тилл заявил о желании вернуться в престижнейшую MMA-организацию мира.

«Я всё ещё хочу вернуться в UFC. Я вижу, в каком состоянии находится средний дивизион, и считаю, что могу вернуться. Я — парень, который доставил неприятности чемпиону в стойке. Остальные сбиты с толку тем, как он дерётся.

Дрикус не был проблемой для меня, проблемой была травма. Он сильный парень, но я прибавил в боксе, и я не думаю, что Дрикус побьёт меня», — сказал Тилл в подкасте Believe You Me.

Ранее чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад высказался о дю Плесси.

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