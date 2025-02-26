Биспинг: ситуация с Топурией на руку Волкановски

Бывший чемпион UFC британец Майк Биспинг считает, что австралиец Алекс Волкановски не имел бы шансов на титул в полулёгком весе (до 65 кг), если бы его обладатель грузин Илия Топурия не объявил о переходе в лёгкий дивизион (до 70 кг).

«Вся эта ситуация, как по мне, на руку Волкановски. Я люблю Волкановски, потрясающий парень. Он легендарный боец, один из величайших полулегковесов, которых когда-либо видел этот спорт. Но выйти снова против Топурии было бы не лучшей идеей», — сказал Биспинг на своём YouTube-канале.

Ранее Дана Уайт ответил, как относится к решению Топурии перейти в лёгкий вес UFC.

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