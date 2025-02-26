Джо Роган рассказал, как Джон Джонс настраивается на бои

Комментатор UFC Джо Роган рассказал об особенностях подготовки звезды организации американца Джона Джонса к боям.
«Джон Джонс известен тем, что выходит в клетку перед боем, чтобы ощутить её, пока никого нет. Иногда он просто двигается по ней, чтобы почувствовать пол под ногами, увидеть клетку и настроиться.
Джон по-прежнему дотошен в своей подготовке. Он дотошен в просмотре боёв, в том, с кем он дерётся, как двигается соперник, что он делает, как ошибается, чтобы затем визуализировать успех», — сказал Роган в своём подкасте.
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