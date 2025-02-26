«Карма не промахивается». Царукян едко отреагировал на снятие Хукера с UFC 313

Первый номер рейтинга UFC в легком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян прокомментировал снятие австралийского бойца дивизиона Дэна Хукера с турнира UFC 313, который состоится 9 марта в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Хукер должен был сразиться с американским экс-претендентом на титул Джастином Гэтжи, однако отказался от выступления из-за перелома руки.

«Карма не промахивается. Большой рот, стеклянные руки. Можешь продолжать говорить, вместо того чтобы драться», — написал Царукян социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее о готовности сразиться с Гэтжи на UFC 313 заявил бывший соперник американца Рафаэль Физиев.