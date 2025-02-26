Кормье подтвердил, что Гэтжи выступит на UFC 313, несмотря на снятие Хукера

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье подтвердил слух о том, что бывший претендент на титул в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гэтжи не будет сниматься с турнира UFC 313.

Напомним, ранее стало известно, что соперник Гэтжи австралиец Дэн Хукер отказался от выступления из-за перелома руки.

«В шесть утра я позвонил Гэтжи, потому что хотел узнать, что происходит. Уже есть люди, которые говорят: «Я хочу драться». Забегая вперёд, Джастин Гэтжи будет драться. Я позвонил ему и спросил: «Планируешь ли ты не драться?» И он ответил: «Ты сошёл с ума, чёрт возьми?» — сказал Кормье на своём YouTube-канале.