Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Экс-чемпион UFC: Сехудо лишил себя лучших лет карьеры

Экс-чемпион UFC: Сехудо лишил себя лучших лет карьеры
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье считает, что бывший обладатель титулов в двух дивизионах американец Генри Сехудо совершил ошибку, завершив карьеру в 2020 году.

«Он, похоже, решил: «Я двойной чемпион, я только что побил Доминика Круза, заплатите мне больше». Дана [Уайт] сохранил хладнокровие, в легчайшем весе немногим платили. Такова правда

Я чувствую, что Генри повел большую игру, и большая игра обернулась против него. Он лишил себя лучших лет карьеры», — сказал Кормье в эфире ESPN.

Ранее Деметриус Джонсон призвал Сехудо завершить карьеру.

Материалы по теме
Деметриус Джонсон призвал Сехудо завершить карьеру

Сехудо бросил вызов Петру Яну на русском языке

Комментарии
Новости. UFC
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android