Экс-чемпион UFC: Сехудо лишил себя лучших лет карьеры

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье считает, что бывший обладатель титулов в двух дивизионах американец Генри Сехудо совершил ошибку, завершив карьеру в 2020 году.
«Он, похоже, решил: «Я двойной чемпион, я только что побил Доминика Круза, заплатите мне больше». Дана [Уайт] сохранил хладнокровие, в легчайшем весе немногим платили. Такова правда
Я чувствую, что Генри повел большую игру, и большая игра обернулась против него. Он лишил себя лучших лет карьеры», — сказал Кормье в эфире ESPN.
Ранее Деметриус Джонсон призвал Сехудо завершить карьеру.
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