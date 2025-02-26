Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Список участников турнира UFC Fight Night 253

Список участников турнира UFC Fight Night 253
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 1 на 2 марта в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 253, где главным событием шоу станет бой в наилегчайшем весе между Манелом Капе и Асу Алмабаевым.

UFC 2025. UFC Fight Night 253, Лас-Вегас, США
Манел Капе — Асу Алмабаев
02 марта 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Манел Капе
Не началось
Асу Алмабаев

Предлагаем вашему вниманию список всех пар турнира:

Основной кард

Манел Капе – Асу Алмабаев
Коди Брандейдж – Джулиан Маркес
Эстебан Рибович – Насрат Хакпараст
Остин Лэйн – Марио Пинто
Хайдер Амил – Уильям Гомис

Предварительный кард

Хосе Марискаль – Рикардо Рамос
Дуглас Силва Де Андраде – Джон Кастанеда
Андреа Ли – Джей Джей Олдрич
Дэнни Барлоу – Сэм Паттерсон
Луана Каролина – Монтана Де Ла Роса
Лукас Алмейда – Дэнни Силва
Чарльз Джонсон – Рамазан Темиров

Материалы по теме
Боец, никогда не получавший подарков от UFC. Изучаем извилистый путь Анкалаева
Боец, никогда не получавший подарков от UFC. Изучаем извилистый путь Анкалаева
Комментарии
Новости. UFC
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android