Список участников турнира UFC Fight Night 253

В ночь с 1 на 2 марта в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 253, где главным событием шоу станет бой в наилегчайшем весе между Манелом Капе и Асу Алмабаевым.
Предлагаем вашему вниманию список всех пар турнира:
Основной кард
Манел Капе – Асу Алмабаев
Коди Брандейдж – Джулиан Маркес
Эстебан Рибович – Насрат Хакпараст
Остин Лэйн – Марио Пинто
Хайдер Амил – Уильям Гомис
Предварительный кард
Хосе Марискаль – Рикардо Рамос
Дуглас Силва Де Андраде – Джон Кастанеда
Андреа Ли – Джей Джей Олдрич
Дэнни Барлоу – Сэм Паттерсон
Луана Каролина – Монтана Де Ла Роса
Лукас Алмейда – Дэнни Силва
Чарльз Джонсон – Рамазан Темиров