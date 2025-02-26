Список участников турнира UFC Fight Night 253

В ночь с 1 на 2 марта в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 253, где главным событием шоу станет бой в наилегчайшем весе между Манелом Капе и Асу Алмабаевым.

Предлагаем вашему вниманию список всех пар турнира:

Основной кард

Манел Капе – Асу Алмабаев

Коди Брандейдж – Джулиан Маркес

Эстебан Рибович – Насрат Хакпараст

Остин Лэйн – Марио Пинто

Хайдер Амил – Уильям Гомис

Предварительный кард

Хосе Марискаль – Рикардо Рамос

Дуглас Силва Де Андраде – Джон Кастанеда

Андреа Ли – Джей Джей Олдрич

Дэнни Барлоу – Сэм Паттерсон

Луана Каролина – Монтана Де Ла Роса

Лукас Алмейда – Дэнни Силва

Чарльз Джонсон – Рамазан Темиров