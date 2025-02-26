«Ещё многое предстоит сделать». Джо Джойс рассказал, как планирует завоевать чемпионство

39-летний британский супертяжеловес Джо Джойс рассказал о своём плане по завоеванию титула чемпиона мира.

«Я все еще верю, что у меня есть все, чтобы стать чемпионом мира. Но мне ещё многое предстоит сделать. Я прекрасно знаю как устроен бокс, и вся эта система так всегда и работала.

Я готов вернуться в ринг и провести два поединка за максимально короткий срок, после чего я вернусь в титульную гонку. Мне не хочется сейчас завершать карьеру, и бокс — это не просто моя работа, а мой образ жизни.

Да, поединок с Чисорой был хорошим, но закончился для меня поражением. Я не хочу смотреть назад, а хочу двигаться вперёд в будущее. Новая глава моей карьеры стартует 1 марта», — приводит слова Джойс Boxing Scene.

Джойс свой следующий бой проведёт 1 марта в Англии против немца Патрика Корте, а затем уже 5 апреля выйдет в ринг против своего соотечественника Диллиана Уайта в Манчестере.