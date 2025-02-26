Себастьян Фундора не обеспокоен годичным простоем после победы над Тимом Цзю

Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом среднем весе Себастьян Фундора, который не выходил в ринг с марта 2024 года, после того как сенсационно отобрал титулы у экс-чемпиона мира в этом весе Тимофея Цзю не обеспокоен своим длительным простоем и уверен, что легко справится с американцем Чарльзом Чордейлом 22 марта в Лас-Вегасе.

«Знаете, мы были готовы к бою с Эрролом Спенсом, но они постоянно меняли даты боя по неизвестным причинам. Я не знаю, что произошло со Спенсом, но мы были готовы к бою. Мы тренировались с мая прошлого года. Теперь у меня есть имя нового соперника [Чарльз Чордейл], и я уверен, что справлюсь с ним несмотря на этот длительный перерыв», — приводит слова Фундоры Boxing Scene.