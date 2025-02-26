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Ветеран UFC успешно дебютировал в боксе и бросил вызов Джейку Полу

Ветеран UFC успешно дебютировал в боксе и бросил вызов Джейку Полу
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Австралийский полутяжеловес, экс-боец UFC Тайсон Педро успешно дебютировал в профессиональном боксе, победив техническим нокаутом в седьмом раунде пакистанца Теймура Хана, послужной список которого до этого поединка насчитывал 15 побед в 15-ти поединках. Этот бой стал одним из главных событий боксёрского шоу, которое проходило сегодня, 26 февраля в Австралии.

Воодушевлённый такой яркой и уверенной победой Педро, публично бросил вызов популярному блогеру, а также профессиональному боксёру Джейку Полу.

«Я готов драться с любым, кто приблизит меня к титулу чемпиона мира, но я также не отказался бы вернуть Джейка Пола на ринг и отомстить ему за Майка Тайсона», — приводит слова Педро MMA Fighting.

Педро выступал в UFC с 2016 по 2024 год, и за это время провёл там 11 поединков (6 побед и 5 поражений).

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