PFL объявила список участников Гран-при в лёгком весе

Лига Professional Fighters League (PFL) объявила весь список участников Гран-при в лёгкой весовой категории, который стартует 19 апреля.

На стадии 1/4 финала свои поединки проведут восемь ведущих легковесов организации: Брент Примус, Марк Диакези, Алфи Дэвис, Гаджи Рабаданов, Джей-Джей Уилсон, Александр Шаблий, Клэй Коллард и Мэдс Барнелл.

Напомним, Рабаданов стартует в новом сезоне в статусе действующего чемпиона. В ноябре 2024 года он проводил бой против 39-летнего американца Брента Примуса в рамках финала Гран-при легковесов и выиграл чемпионский титул вместе с денежным чеком в размере $ 1 млн.