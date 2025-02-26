Дэн Хукер жёстко ответил на едкий комментарий Армана Царукяна

Новозеландский легковес UFC Дэн Хукер жёстко ответил на комментарий Армана Царукяна по поводу отмены поединка с Джастином Гэтжи.

«Если бы твой отец успел вытащить быстрее, чем ты слетел с последнего боя… Стеклянные руки, ха-ха, да ты и сам весь стеклянный», — написал Хукер в социальных сетях.

Напомним, Царукян планировал провести бой-реванш в январе 2025 года против действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, но из-за травмы спины был вынужден отказаться от участия в турнире, за что его раскритиковал Хукер.

Хукер должен был провести бой против Гэтжи в марте 2025 года на турнире UFC 313.