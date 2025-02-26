Ян Блахович дал совет Анкалаеву, как лучше действовать в бою с Алексом Перейрой

Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович дал совет российскому полутяжеловесу Магомеду Анкалаеву накануне его поединка против действующего чемпиона UFC в полутяжёлом дивизионе Алекса Перейры.

«Анкалаеву нельзя драться с Перейрой также, как он это делал в бою с Ракичем. Магомед должен включить все свои борцовские навыки, чтобы Алекс устал и у него затекли руки, после чего уже можно начинать драться с ним в стойке. Но если он сразу решит подраться с ним в стойке, подобно кикбоксёру, то он быстро проиграет», — приводит слова Блаховича MMA Junkie.

Бой Анкалаева и Перейры станет главным событием турнира UFC 313, который пройдёт 8 марта в Лас-Вегасе.