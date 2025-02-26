Валентина Шевченко и Манон Фиоро провели первую дуэль взглядов

Действующая обладательница титула UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко и претендентка на это звание Манон Фиоро провели первую дуэль взглядов перед очным противостоянием, которое станет со-главным событием турнира UFC 315, который состоится 10 мая в Квебеке (Канада).

Валентина Шевченко и Манон Фиоро Фото: Скриншот трансляции UFC

Шевченко свой последний бой проводила в сентябре 2024 года, где он одержала победу единогласным решением судей над Алексой Грассо, отобрав у неё чемпионский титул.

Фиоро предыдущий поединок провела в марте 2024 года, и победила там единогласным решением судей Эрин Блэнчфилд. Этой победой Фиоро довела свою серию до 12-ти подряд.