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Валентина Шевченко и Манон Фиоро провели первую дуэль взглядов

Валентина Шевченко и Манон Фиоро провели первую дуэль взглядов
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Действующая обладательница титула UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко и претендентка на это звание Манон Фиоро провели первую дуэль взглядов перед очным противостоянием, которое станет со-главным событием турнира UFC 315, который состоится 10 мая в Квебеке (Канада).

Валентина Шевченко и Манон Фиоро

Валентина Шевченко и Манон Фиоро

Фото: Скриншот трансляции UFC

Шевченко свой последний бой проводила в сентябре 2024 года, где он одержала победу единогласным решением судей над Алексой Грассо, отобрав у неё чемпионский титул.

Фиоро предыдущий поединок провела в марте 2024 года, и победила там единогласным решением судей Эрин Блэнчфилд. Этой победой Фиоро довела свою серию до 12-ти подряд.

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