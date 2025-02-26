Белал Мухаммад и Джек Делла Маддалена провели первую битву взглядов перед UFC 315

Чемпион UFC в полусреднем весе американец Белал Мухаммад и претендент на этот титул австралиец Джек Делла Маддалена провели первую битву взглядов перед турниром UFC 315, где их противостояние станет главным событием шоу, намеченного на 10 мая в Квебеке (Канада).

Белал Мухаммад и Джек Делла Маддалена Фото: Скриншот прямой-трансляции UFC в социальных сетях

Мухаммад завоевал свой титул в июле 2024 года, когда победил единогласным решением судей экс-чемпиона в этом весе Леона Эдвардса, и теперь проведёт свою первую защиту пояса.

Маддалена идёт на победной серии из семи поединков под эгидой UFC, а в целом не знает поражений на протяжении 17 боёв на протяжении последних девяти лет.