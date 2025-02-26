Генри Сехудо: я бы с удовольствием подрался с Петром Яном

Экс-чемпион UFC в двух весах Генри Сехудо в очередной раз заявил о том, что хотел бы провести бой против бывшего чемпиона легчайшего дивизиона UFC Петра Яна, но не уверен, что руководство UFC поддержит его желание после провального выступления в бою с китайцем Сонгом Ядонгом.

«Я бы с удовольствием провёл бой с Яном, но я не знаю, какова позиция UFC. Они, вероятно, злятся на меня. Возможно, Дана Уайт думает, что я слился, и Хантер Кэмпбелл тоже так считает. Я бы конечно был счастлив иметь один глаз и растить своих детей, но, черт возьми, лучше иметь два, чем один, понимаете? Поэтому я не возражаю, что бой был остановлен», — приводит слова Сехудо MMA Mania.

Сехудо в рамках главного события турнира UFC Fight Night 252 потерпел поражение техническим судейским решением от китайца Сонга Ядонга после того, как Ядонг попал ему пальцем в глаз.