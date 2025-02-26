Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джулианна Пенья и Кайла Харрисон проведут бой на UFC 316

Джулианна Пенья и Кайла Харрисон проведут бой на UFC 316
Комментарии

Чемпионка UFC в женском легчайшем дивизионе Джулианна Пенья проведёт бой против одной из ведущих спортсменок в своей весовой категории Кайлы Харрисон на турнире UFC 316, который пройдёт 7 июня в Ньюарке (США). Об этом сообщает портал MMA Fighting, ссылаясь на информацию известного спортивного обозревателя Лео Гимараеша.

Напомним, Пенья в октябре 2024 года на турнире UFC 307 отобрала титул у американки Ракель Пеннингтон, победив её раздельным решением судей.

Харрисон свой последний бой проводила также в октябре 2024 года, и одержала там победу единогласным решением судей над бразильянкой Кетлин Виейрой.

Материалы по теме
Список участников турнира UFC Fight Night 253
Комментарии
Новости. UFC
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android