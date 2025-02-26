Джулианна Пенья и Кайла Харрисон проведут бой на UFC 316

Чемпионка UFC в женском легчайшем дивизионе Джулианна Пенья проведёт бой против одной из ведущих спортсменок в своей весовой категории Кайлы Харрисон на турнире UFC 316, который пройдёт 7 июня в Ньюарке (США). Об этом сообщает портал MMA Fighting, ссылаясь на информацию известного спортивного обозревателя Лео Гимараеша.

Напомним, Пенья в октябре 2024 года на турнире UFC 307 отобрала титул у американки Ракель Пеннингтон, победив её раздельным решением судей.

Харрисон свой последний бой проводила также в октябре 2024 года, и одержала там победу единогласным решением судей над бразильянкой Кетлин Виейрой.