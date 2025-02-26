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Бой между Эриком Базиняном и Стивеном Батлером отменён

Бой между Эриком Базиняном и Стивеном Батлером отменён
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Бой между перспективным канадским боксёром с армянскими корнями Эриком Базиняном и известным местным гейткипером Стивеном Батлером отменён, и не состоится 14 марта в Монреале, как это было запланировано ранее. Причиной тому стала травма, которую получил Базинян в процессе подготовки. Об этом сообщает портал Boxing Scene.

Базинян свой последний бой проводил в сентябре 2024 года, где он потерпел первое в карьере поражение, уступив чистым нокаутом в десятом раунде мексиканцу Хайме Мунгия.

Что касается Батлера, то он предыдущий поединок провёл в ноябре 2024 года, и одержал там победу техническим нокаутом в первом раунде над Фернандо Эзакиэлем Фариасом.

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