Крис Юбэнк разбил яйцо об голову Конора Бенна во время пресс-конференции

Бывший обладатель временного титула чемпиона мира по версии WBA в среднем весе британец Крис Юбэнк-младший разбил куриное яйцо об голову своего соотечественника Конора Бенна во время дуэли взглядов после пресс-конференции, приуроченной к их предстоящему поединку, который состоится 26 апреля на знаменитом стадионе «Тоттенхэм» в Лондоне (Англия).

Юбэнк свой последний бой проводил в октябре 2024 года, где он победил техническим нокаутом в седьмом раунде Камила Шеремету.

Бенн предыдущий поединок провёл в феврале 2024 года и одержал там победу единогласным решением судей над американцем Питером Добсоном.