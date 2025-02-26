Поединок Мартина Баколе и Эфе Аджагбы потерял претендентский статус

Бой между двумя ведущими африканскими нокаутёрами супертяжёлой весовой категории, Мартином Баколе и Эфе Аджагбой, больше не имеет на своём кону статус претендентского. Такое решение приняли в IBF (Международной боксёрской федерации), после того как Баколе потерпел сокрушительное поражение нокаутом во втором раунде от действующего обладателя временного титула WBO Джозефа Паркера 22 февраля в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Boxing Scene.

Бой между Баколе и Аджагбой возглавит боксёрский вечер, который пройдёт 3 мая в США. Стоит отметить, что Аджагба, в отличие от Баколе, идёт на серии из пяти побед. Его последний поединок состоялся в апреле 2024 года, где он победил раздельным решением судей итальянца Гвидо Вианелло.