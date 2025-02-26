Легендарная команда рестлеров совершила своё возвращение в WWE

В ночь на 26 февраля в городе Цинциннати, штат Огайо, прошло шоу популярного бренда World Wrestling Entertainment (WWE) NXT, во время которого своё возвращение совершила легендарная команда Hardyz, состоящая из двух братьев — Мэтта и Джеффа Харди. Братья являются командными чемпионами промоушена Total Nonstop Action Wrestling (TNA), который официально начал сотрудничество с WWE, что позволяет рестлерам обеих федераций появляться на шоу друг друга.

Фото: wwe.com

Братья Харди приняли участие в поединке с командой NXT No Quarter Catch Crew, состоящей из Майлза Борна и Трэйси Хэнкока. Матч прошёл без титулов на кону.

Джефф провёл фирменный двойной лег-дроп Фото: wwe.com

Братья Харди в 10-минутном поединке праздновали победу, порадовав поклонников WWE и TNA своими фирменными приёмами, которые показаны на изображениях выше и ниже.

Мэтт проводит сигнатурный Twist Of Fate/«Поворот судьбы» Фото: wwe.com

Братья Харди известны тем, что завоевали командные пояса большинства реслинг-федераций, не забирая титулы NXT. После поединка с No Quarter Catch Crew действующие обладатели поясов Fraxiom вышли на ринг к Харди, а позже было объявлено, что команды проведут поединок за титулы на шоу Roadblock.

Братья Харди обрели популярность в начале XXI века из-за участия в экстремальных моментах с лестницами, столами и стульями. Джефф Харди также добился успехов в одиночных выступлениях: он дважды становился чемпионом мира в тяжёлом весе, один раз — чемпионом WWE, четыре раза — интерконтинентальным чемпионом WWE, по разу — европейским чемпионом и чемпионом в полутяжёлом весе, а также три раза — хардкорным чемпионом.