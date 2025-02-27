Энди Ли призвал Александра Усика сразиться с Джозефом Паркером

Тренер экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Джозефа Паркера, Энди Ли, считает, что действующий обладатель титулов WBC, WBA и WBO в этом дивизионе Александр Усик должен провести бой против его подопечного бойца.

«Джо должен драться за титул следующим. Хватит ему слоняться вокруг да около. Кому теперь нужен реванш Усика и Дюбуа? Возможно, он будет продаваться в Великобритании, но с точки зрения бокса… Я думаю, Джо даст Усику лучший бой. Думаю, Джо — лучший вариант для Усика. Джо или Агит Кабайел», — приводит слова Ли Boxing Scene.

Паркер свой последний бой проводил 22 февраля в Саудовской Аравии, где победил нокаутом во втором раунде африканца Мартина Баколе, вышедшего на кратчайшем уведомлении вместо чемпиона IBF Даниэля Дюбуа.