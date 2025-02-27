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Крис Юбэнк понесёт наказание за удар по лицу Конора Бенна куриным яйцом

Крис Юбэнк понесёт наказание за удар по лицу Конора Бенна куриным яйцом
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Контрольный совет рассматривает вопрос о наказании бывшего обладателя временного пояса WBA в среднем весе Криса Юбенка-младшего за то, что он ударил Конора Бенна яйцом во время официальной пресс-конференции.

«Это было безответственно. Меня на самом деле беспокоит не яйцо, а тот факт, что Юбенк ударил Бенна. То, что в тот момент у него в руке было яйцо, не имеет значения, у нас проблема с нанесённым ударом», — приводит слова представителя Британского совета бокса Роберта Смита Boxing Scene.

Напомним, бой между Юбэнком и Бенном состоится 26 апреля в Лондоне (Англия), где возглавит боксёрский вечер от промоутерской компании Matchroom Boxing.

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