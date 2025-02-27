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Рафаэль Физиев заменит Хукера в соглавном бою с Джастином Гэтжи на UFC 313

Рафаэль Физиев заменит Хукера в соглавном бою с Джастином Гэтжи на UFC 313
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Рейтинговый легковес UFC Рафаэль Физиев официально заменит австралийца Дэна Хукера в бою с американцем Джастином Гэтжи в соглавном событии, запланированном на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США). Напомним, ранее стало известно, что Хукер снялся с поединка из-за травмы руки, полученной на тренировке.

Стоит отметить, что Гэтжи и Физиев ранее уже встречались в октагоне. Их бой состоялся на турнире UFC 286 в марте 2023 года и завершился победой американца единогласным решением судей по итогам трёх раундов. Это поражение стало для Физиева третьим в его карьере в этой престижной организации.

В главном событии UFC 313 состоится бой чемпиона организации в полутяжёлом весе бразильца Алекса Перейры против претендента в лице россиянина Магомеда Анкалаева.

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