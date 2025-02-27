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Гамрот негативно отреагировал на анонс реванша Гэтжи — Физиев на UFC 313

Гамрот негативно отреагировал на анонс реванша Гэтжи — Физиев на UFC 313
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Рейтинговый боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC поляк Матеуш Гамрот прокомментировал анонс поединка между американцем Джастином Гэтжи и азербайджанцем Рафаэлем Физиевым, который состоится 9 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США).

«Более простой выбор, если говорить о стиле. Ударники всегда боялись борцов. Я в отличной форме и готов к любому поединку!» – написал Гамрот в социальных сетях.

Отметим, что Гэтжи и Физиев уже встречались в клетке. Поединок бойцов состоялся на турнире UFC 286 в марте 2023 года и завершился победой американца единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.

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