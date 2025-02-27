Бой Джамала Хилла и Халила Раунтри состоится на турнире UFC в апреле

Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джамал Хилл (12-3) возглавит турнир организации, который состоится 27 апреля в Канзас-Сити (США), сообщает пресс-служба.

Соперником Хилла станет бывший претендент на титул соотечественник Халил Раунтри (14-7).

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 311 в январе, Хилл проиграл техническим нокаутом чешскому экс-чемпиону Иржи Прохазке. Поражение стало для него вторым подряд, ранее на UFC 300 в апреле он был нокаутирован действующим обладателем титула бразильцем Алексом Перейрой. Раунтри в октябре на UFC 307 также уступил техническим нокаутом Перейре.