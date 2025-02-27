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Бивол поднялся на четвёртое место в рейтинге лучших боксёров мира от The Ring

Бивол поднялся на четвёртое место в рейтинге лучших боксёров мира от The Ring
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Обновился рейтинг лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории от издания The Ring.

Новый абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол поднялся на четвёртое место, обойдя своего соперника соотечественника Артура Бетербиева.

Рейтинг Pound-For-Pound от издания The Ring:

1. Александр Усик (23-0, 14 KO), Украина.
2. Наоя Иноуэ (29-0, 26 KO), Япония.
3. Теренс Кроуфорд (41-0, 31 KO), США.
4. Дмитрий Бивол (24-1, 12 KO), Россия.
5. Артур Бетербиев (21-1, 20 KO), Россия.
6. Джесси Родригес (21-0, 14 KO), США.
7. Сауль Альварес (62-2-2, 39 KO), Мексика.
8. Джервонта Дэвис (30-0, 28 KO), США.
9. Дзюнто Накатани (30-0, 23 KO), Япония.
10. Девин Хейни (31-0, 15 KO), США.

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