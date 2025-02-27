Кремлёв пообещал расследовать инцидент с экс-боксёром, ударившим женщину в Томске

Глава Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв прокомментировал скандальный инцидент, произошедший в Томске.

Ранее полиция задержала мужчину, в прошлом боксёра, ударившего женщину в жилом доме. Пострадавшая потеряла сознание и была госпитализирована. Возбуждено уголовное дело.

«Обязательно будем проверять! Не вид спорта определяет этот ужасный поступок, а воспитание. Настоящие боксёры показывают свои навыки на ринге и защищают флаг и гимн своей страны. Бокс — это джентльменский вид спорта, где не бьют слабых и лежачих, а показывают силу по всем правилам бокса на ринге. Каждый спортсмен должен быть примером для подражания, демонстрируя, что настоящая мужественность проявляется в защите, а не в агрессии», — написал Кремлёв в социальных сетях.