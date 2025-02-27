Джастин Гэтжи прокомментировал анонс реванша с Физиевым на UFC 313

Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гэтжи прокомментировал анонс реванша с азербайджанцем Рафаэлем Физиевым, который состоится 9 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, изначально соперником Гэтжи должен был стать австралиец Дэн Хукер, однако он снялся с боя из-за травмы руки.

«Арман и Чарльз по понятым причинам сказали «нет». Макс и Дастин по понятым причинам сказали «нет». Мойкано сказал «нет». Уважение Физиеву за то, что решил перелететь через весь мир и принять этот бой. Реванш с элитным ударником это большой риск для меня. Жизнь – путешествие», — написал Гэтжи в социальной сети X (ранее Twitter).