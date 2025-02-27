Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бадаев: Бетербиеву не стоило боксировать с Биволом до Рамадана

Бадаев: Бетербиеву не стоило боксировать с Биволом до Рамадана
Аудио-версия:
Комментарии

Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев высказался о поражении Артура Бетербиева в реванше с Дмитрием Биволом.

«Мне кажется, что Артур совершил стратегическую ошибку. Ему не стоило боксировать до Рамадана. Если этот реванш был неизбежен, нужно было подраться после Рамадана. Первый поединок был в октябре, а второй – в феврале. Ты даже не успеваешь насладиться этой победой. Мы же понимаем, что за короткий промежуток времени нужно восстановиться и подготовиться вновь. Убеждён, что Бивол не дал бы реванш Бетербиеву, будь он в такой же ситуации», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Реванш Бетербиев — Бивол состоялся в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бивола большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113). Бетербиев потерпел первое поражение в карьере.

Материалы по теме
Артур Бетербиев обратился к болельщикам после поражения от Бивола
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android