Бадаев: Бетербиеву не стоило боксировать с Биволом до Рамадана

Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев высказался о поражении Артура Бетербиева в реванше с Дмитрием Биволом.

«Мне кажется, что Артур совершил стратегическую ошибку. Ему не стоило боксировать до Рамадана. Если этот реванш был неизбежен, нужно было подраться после Рамадана. Первый поединок был в октябре, а второй – в феврале. Ты даже не успеваешь насладиться этой победой. Мы же понимаем, что за короткий промежуток времени нужно восстановиться и подготовиться вновь. Убеждён, что Бивол не дал бы реванш Бетербиеву, будь он в такой же ситуации», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Реванш Бетербиев — Бивол состоялся в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бивола большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113). Бетербиев потерпел первое поражение в карьере.