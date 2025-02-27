Физиев ответил Гамроту, раскритиковавшему его реванш с Гэтжи

Рейтинговый легковес UFC Рафаэль Физиев ответил бывшему сопернику поляку Матеушу Гамроту, раскритиковавшему организацию реванша азербайджанца с американцем Джастином Гэтжи, который состоится 9 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США).
«Тебя никто не боится. Ты отказался проводить наш реванш 1 февраля», — написал Физиев в социальных сетях.
Поединок Гэтжи и Физиева состоялся на турнире UFC 286 в марте 2023 года и завершился победой американца единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.
Ранее Гэтжи прокомментировал анонс реванша с Физиевым на UFC 313.
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