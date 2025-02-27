Царукян ответил Гэтжи, заявившему, что россиянин отказался драться с ним на UFC 313

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) Арман Царукян ответил двукратному претенденту на титул американцу Джастину Гэтжи, заявившему, что россиянин отказался от поединка с ним на коротком уведомлении на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США).

«Я не сказал «нет», я сразу же согласился и попросил промежуточный вес 72,6 кг за 11 дней до взвешивания, UFC сказали, что это не вариант», — написал Царукян в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, изначально соперником Гэтжи должен был стать австралиец Дэн Хукер, однако он снялся с боя из-за травмы руки, после чего UFC анонсировал реванш Гэтжи и Рафаэля Физиева.