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WBC назначил следующего соперника Бивола – это не Бетербиев

WBC назначил следующего соперника Бивола – это не Бетербиев
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Всемирный боксерский совет (WBC) постановил, что чемпион организации в полутяжелом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол (24-1, 12 KO) должен провести обязательную защиту против американца Дэвида Бенавидеса (30-0, 24 KO).

Отметим, что поскольку Бивол удерживает и титулы WBA, IBF и WBO, решение WBC должны одобрить и остальные санкционирующие организации.

Дэвиду Бенавидесу 28 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году. Является двукратным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг). С 2024 года выступает в полутяжелом весе дивизионе.

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