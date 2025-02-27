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Три чемпионских боя состоятся в рамках вечера бокса Джервонта Дэвис — Ламонт Роуч

Три чемпионских боя состоятся в рамках вечера бокса Джервонта Дэвис — Ламонт Роуч
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Опубликован главный кард боксёрского вечера, который состоится 2 марта в Бруклине (США). В главном бою американец Джервонта Дэвис (30-0, 28 KO) проведёт защиту титула WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) против соотечественника Ламонта Роуча-младшего (25-1-1, 10 KO).

В соглавном событии чемпион WBA в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) американец Хосе Валенсуэла (14-2, 9 KO) сразится с соотечественником Гэри Антуаном Расселлом (17-1, 17 KO).

Также чемпион WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) доминиканец Альберто Пуэльо (23-0, 10 KO) проведёт защиту против испанца Сандора Мартина (42-3, 15 KO).

Главный кард боксёрского вечера в Бруклине (США) от 2 марта:

Джервонта Дэвис, США — Ламонт Роуч-младший, США (легкий вес)
Хосе Валенсуэла, США — Гэри Антуан Расселл, США (первый полусредний вес)
Альберто Пуэльо, Доминиканская Республика — Сандор Мартин, Испания (первый полусредний вес)
Йоэнис Теллес, Куба – Джулиан Уильямс, США (первый средний вес)

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