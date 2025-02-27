Гвоздик: бой с Кроуфордом не будет для Канело простым

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик высказался о возможном поединке между американцем Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом.

«Очевидно, Кроуфорд будет двигаться, будет быстрым, и, как по мне, это создаст трудности Канело. Но и у Кроуфорда будут проблемы каждый раз, когда Канело будет прижимать его к канатам. Посмотрим, справится ли он с этим. Это хороший бой. И я не думаю, что он будет для Канело простым», — сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу Manouk Akopyan.

Теренсу Кроуфорду 37 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), бывшим абсолютным чемпионом в первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем (до 66,7 кг) дивизионах, а также действующим обладателем титула WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг).