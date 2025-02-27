Мухаммад пообещал Маддалене «тяжёлый вечер» на UFC 315

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад высказался о предстоящем поединке с австралийцем Джеком Делла Маддаленой, который состоится 11 мая на турнире UFC 315 в Монреале (Канада).

«Я не тот парень, который недооценивает соперников. Я предпочитаю переоценивать их. У него было 14 месяцев, поэтому ему лучше стать лучше.

В этой игре есть уровни. Я не Бассил Хафез и не Гилберт Бёрнс. Когда вы окажитесь со мной в клетке, то подумаете: «Чёрт, вот почему он является чемпионом. Почему все говорят, что он не так уж и хорош? Он определённо лучший в мире». Я хочу, чтобы он ушёл из клетки с такой реакцией. Для него это будет тяжёлый вечер», — приводит слова Мухаммада MMAJunkie.