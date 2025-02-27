Рагозин: Физиев давно искал бой, видимо, он в хорошей форме

Михаил Рагозин, боец клуба «Архангел Михаил», прокомментировал организацию реванша в лёгком весе (до 70 кг) UFC между американцем Джастином Гэтжи и азербайджанцем Рафаэлем Физиевым, который состоится 9 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США).

«Крутой бой, крутая замена. Рафа давно искал бой, находился, видимо, в хорошей форме, и поэтому выходит на замену. Ну и бой реально претендент на бой вечера, думаю, явно от него можно ожидать такого. Два рубаки, два ударника. Ждём красивый бой, красивую рубку. И желаю победы Рафе», — сказал Рагозин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.