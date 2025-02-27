Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Рагозин: Физиев давно искал бой, видимо, он в хорошей форме

Рагозин: Физиев давно искал бой, видимо, он в хорошей форме
Комментарии

Михаил Рагозин, боец клуба «Архангел Михаил», прокомментировал организацию реванша в лёгком весе (до 70 кг) UFC между американцем Джастином Гэтжи и азербайджанцем Рафаэлем Физиевым, который состоится 9 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США).

«Крутой бой, крутая замена. Рафа давно искал бой, находился, видимо, в хорошей форме, и поэтому выходит на замену. Ну и бой реально претендент на бой вечера, думаю, явно от него можно ожидать такого. Два рубаки, два ударника. Ждём красивый бой, красивую рубку. И желаю победы Рафе», — сказал Рагозин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Материалы по теме
Гамрот негативно отреагировал на анонс реванша Гэтжи — Физиев на UFC 313
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android