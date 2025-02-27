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Теренс Кроуфорд назвал фаворита в реванше Усика и Дюбуа

Теренс Кроуфорд назвал фаворита в реванше Усика и Дюбуа
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Чемпион мира в четырёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд высказался о потенциальном реванше в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

«Усик — мой друг. Он лучший супертяжеловес в мире. Усик уже побеждал Дюбуа, и я отдаю предпочтение ему», — сказал Кроуфорд в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Первый бой Усика и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в Польше и завершился победой украинца нокаутом в девятом раунде. После поражения британец провёл три поединка, во всех одержав досрочные победы.

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