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Джервонта Дэвис пришёл заспанным на открытую тренировку

Джервонта Дэвис пришёл заспанным на открытую тренировку
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Чемпион мира в трех весовых категориях американец Джервонта Дэвис удивил своих болельщиков, придя заспанным на открытую тренировку перед боем с соотечественником Ламонтом Роучем.

Поединок Дэвис – Роуч, на кону которого будет стоять титул WBA в легком весе (до 61,2 кг) возглавит вечер бокса, который состоится 3 марта в Бруклине (США).

В соглавном событии чемпион WBA в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) американец Хосе Валенсуэла (14-2, 9 KO) сразится с соотечественником Гэри Антуаном Расселлом (17-1, 17 KO).

Также чемпион WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) доминиканец Альберто Пуэлло (23-0, 10 KO) проведет защиту против испанца Сандора Мартина (42-3, 15 KO).

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