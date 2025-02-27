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Искусственный интеллект спрогнозировал победителя боя Перейры и Анкалаева

Искусственный интеллект спрогнозировал победителя боя Перейры и Анкалаева
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Искусственный интеллект AI Google предсказал победителя поединка между обладателем титула в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) Алексом Перейрой и Магомедом Анкалаевым.

«Это будет близкий бой. Борьба и грэпплинг Анкалаева дают ему большие шансы на победу. Но ударка Перейры очень опасна, так что у него всегда есть шанс выиграть. Я отдам небольшое предпочтение Анкалаеву, учитывая его набор навыков», — цитирует искусственный интеллект Sportkeeda.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев
09 марта 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Магомед Анкалаев

Бой Перейры и Анкалаева состоится 9 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 313.

В последнем поединке, который прошёл 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308, Анкалаев разделил октагон с сербско-австрийским бойцом Александаром Ракичем. Бой продлился все три раунда и завершился победой Магомеда единогласным решением судей.

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