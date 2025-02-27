UFC анонсировал бой Брайса Митчелла и Жана Силвы

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Брайс Митчелл проведёт поединок с представителем Бразилии Жаном Силвой. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал президент UFC Дана Уайт. Спортсмены, выступающие в полулёгком дивизионе промоушена, встретятся на UFC 314, который состоится 13 апреля в Майами (США).

В общей сложности Митчелл за время карьеры в смешанных единоборствах к данному моменту принял участие в 19 поединках, в которых одержал 17 побед и потерпел два поражения. На счету Силвы в ММА 15 побед при двух поражениях.

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