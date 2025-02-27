Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

UFC анонсировал бой Брайса Митчелла и Жана Силвы

UFC анонсировал бой Брайса Митчелла и Жана Силвы
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Брайс Митчелл проведёт поединок с представителем Бразилии Жаном Силвой. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал президент UFC Дана Уайт. Спортсмены, выступающие в полулёгком дивизионе промоушена, встретятся на UFC 314, который состоится 13 апреля в Майами (США).

В общей сложности Митчелл за время карьеры в смешанных единоборствах к данному моменту принял участие в 19 поединках, в которых одержал 17 побед и потерпел два поражения. На счету Силвы в ММА 15 побед при двух поражениях.

Ранее сообщалось, что Рафаэль Физиев заменит Дэна Хукера в соглавном бою с Джастином Гэтжи на UFC 313.

Материалы по теме
Официально
Рафаэль Физиев заменит Хукера в соглавном бою с Джастином Гэтжи на UFC 313

Макгрегор применил навыки ММА на футбольном поле:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android