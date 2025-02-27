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Камил Гаджиев назвал свой счёт в реванше Бивола и Бетербиева

Камил Гаджиев назвал свой счёт в реванше Бивола и Бетербиева
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев поделился мнением о недавнем поединке российских боксёров Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева. Поединок закончился победой Бивола большинством судейских голосов. Благодаря этому успеху Дмитрий стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе.

«Мне кажется, вообще вопросов нет. Могу сказать, как я сам оценил. Начало боя — за Биволом. В середине боя, начиная с четвёртого раунда, Артур перехватил инициативу. Кажется, что он начинает преимущество увеличивать. Но к седьмому раунду это преимущество растворяется. Бивол начинает очень активно работать на контратаках. Очевидно, что 8-4 по раундам. Или 9-3 в пользу Димы. Поздравляю с уверенной победой. Должна быть трилогия», — сказал Гаджиев на своём канале в YouTube.

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