Камил Гаджиев назвал свой счёт в реванше Бивола и Бетербиева

Известный российский промоутер Камил Гаджиев поделился мнением о недавнем поединке российских боксёров Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева. Поединок закончился победой Бивола большинством судейских голосов. Благодаря этому успеху Дмитрий стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе.

«Мне кажется, вообще вопросов нет. Могу сказать, как я сам оценил. Начало боя — за Биволом. В середине боя, начиная с четвёртого раунда, Артур перехватил инициативу. Кажется, что он начинает преимущество увеличивать. Но к седьмому раунду это преимущество растворяется. Бивол начинает очень активно работать на контратаках. Очевидно, что 8-4 по раундам. Или 9-3 в пользу Димы. Поздравляю с уверенной победой. Должна быть трилогия», — сказал Гаджиев на своём канале в YouTube.

Дмитрий Бивол раздаёт автографы после победы над Бетербиевым: