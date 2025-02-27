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Гаджиев оценил вероятность организации боёв Усика с Биволом и Бетербиевым

Гаджиев оценил вероятность организации боёв Усика с Биволом и Бетербиевым
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев поделился мнением о вероятности проведения поединков между украинцем Александром Усиком и россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. Ранее Усик посетил бой Бивола и Бетербиева. Противостояние проходило в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Сейчас Усик ушёл в супертяжёлый вес. Не думаю, что бой Бетербиев – Усик возможен. Как и бой Бивол – Усик невозможен. Это просто представители разных весовых категорий», — сказал Гаджиев на своём канале в YouTube.

Бивол победил Бетербиева решением судей. Благодаря этому успеху Дмитрий стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе.

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