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Гэтжи объяснил, почему Царукян отказался от боя с ним

Гэтжи объяснил, почему Царукян отказался от боя с ним
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Бывший временный обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи объяснил, почему первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) Арман Царукян отказался выйти на бой с ним на коротком уведомлении.

«Почему Арман отказался? Это большая сгонка веса за короткий срок. Говоря по правде, мне нужно от восьми до 12 недель, чтобы подготовиться к такой весогонке. Я в бою вешу в районе 79 кг, как и большинство легковесов. Это трудно объяснить, но так уж сложилось», — написал в соцсетях Джастин Гэтжи.

Напомним, изначально соперником Гэтжи должен был стать австралиец Дэн Хукер, однако он снялся с боя из-за травмы руки, после чего UFC анонсировал реванш Гэтжи и Рафаэля Физиева.

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