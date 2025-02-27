Гэтжи объяснил, почему Царукян отказался от боя с ним

Бывший временный обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи объяснил, почему первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) Арман Царукян отказался выйти на бой с ним на коротком уведомлении.

«Почему Арман отказался? Это большая сгонка веса за короткий срок. Говоря по правде, мне нужно от восьми до 12 недель, чтобы подготовиться к такой весогонке. Я в бою вешу в районе 79 кг, как и большинство легковесов. Это трудно объяснить, но так уж сложилось», — написал в соцсетях Джастин Гэтжи.

Напомним, изначально соперником Гэтжи должен был стать австралиец Дэн Хукер, однако он снялся с боя из-за травмы руки, после чего UFC анонсировал реванш Гэтжи и Рафаэля Физиева.