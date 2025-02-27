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Нганну: я бы не сказал, что Джон Джонс выглядит доминирующим в тяжёлом весе

Нганну: я бы не сказал, что Джон Джонс выглядит доминирующим в тяжёлом весе
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), а ныне боец лиги PFL Фрэнсис Нганну высказался о нынешнем обладателе титула в тяжёлом дивизионе промоушена Даны Уайта Джоне Джонсе.

«Я бы не сказал, что он выглядит доминирующим в тяжёлом весе. У меня было достаточно времени, чтобы оценить его карьеру в полутяжёлом дивизионе. Думаю, он, безусловно, был лучшим в полутяжёлом весе. Но в тяжёлом весе у него всего два боя. Он едва провёл три раунда», — приводит слова Нганну Sportsbook Review.

Фрэнсис также признался, что по-прежнему желает провести бой с Джонсом, однако сейчас держит в уме другие варианты.

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Джон Джонс дебютировал в кино:

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