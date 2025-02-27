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Бенеил Дариуш: в UFC дают Махачеву отпуск до октября

Бенеил Дариуш: в UFC дают Махачеву отпуск до октября
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Американский боец UFC Бенеил Дариуш поделился мыслями о ситуации в лёгком весе промоушена.

«Мне кажется, в UFC дают Махачеву отпуск до октября, он подерётся только осенью в Абу-Даби. Порье будет драться с Холлоуэем. Из топов остаются Царукян и Оливейра, но они дрались совсем недавно. Пусть кто-то из этих двоих встретится с Топурией. Думаю, это будет Оливейра, поскольку боссы UFC наверняка не лучшего мнения об Армане. Победитель их боя станет претендентом номер один и пойдёт за поясом, а проигравший встретится с Царукяном», — сказал Дариуш в интервью Submission Radio.

Свой последний бой Махачев провёл 18 января. Тогда в главном поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Ислам разделил октагон с бразильцем Ренато Мойкано. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом в первом раунде. Для Ислама эта победа стала 14-й подряд в лёгком весе.

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