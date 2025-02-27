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47-летний Алексей Олейник анонсировал бой на голых кулаках

47-летний Алексей Олейник анонсировал бой на голых кулаках
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Ветеран смешанных единоборств бывший боец UFC Алексей Олейник рассказал, что через месяц проведёт поединок на голых кулаках. Соответствующий анонс 47-летний спортсмен сделал на своей странице в социальных сетях.

«Дерусь на голых кулаках через месяц. Всех моих друзей и болельщиков — обнимаю и люблю, недоброжелателям – спасибо. И вас обнял», — написал Олейник.

В общей сложности за время карьеры в смешанных единоборствах Олейник выступил в 80 поединках. В активе прославленного спортсмена 61 победа и 18 поражений. Ещё один бой с участием Олейника завершился вничью. С лета 2014 года по осень 2022-го россиянин выступал в UFC.

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