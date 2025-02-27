Владельцы UFC и WWE близки к созданию новой боксёрской лиги

Компания TKO Group Holdings, владеющая UFC и WWE, близка к соглашению о создании новой Лиги бокса, финансируемой Саудовской Аравией. Об этом сообщает Daily Mail.

«Все знают, что мы ведём переговоры с Саудовской Аравией, но стоит приоткрыть завесу тайны. Мы близки к соглашению с саудовцами о создании боксёрской лиги, в которой TKO будет продюсером, промоутером и станет отвечать за все операции предприятия. В рамках этого мы получим гонорар $ 10 млн.

Мы только что отправили делегацию в Лондон для встречи с делегацией Саудовской Аравии во главе с Эндрю Шлеймером, нашим финансовым директором, Ником Ханом, который руководит WWE, и Лоуренсом Эпштейном, который руководит UFC.

Мы очень близки к решению, и, когда у нас будет что-то официальное, мы сообщим», — рассказал генеральный директор TKO Марк Шапиро.