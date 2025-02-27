Охранник досмотрел Юбэнка перед стердауном с Бенном после инцидента с разбитым яйцом

Бывший обладатель временного титула чемпиона мира по версии WBA в среднем весе британец Крис Юбэнк-младший был подвергнут досмотру со стороны охранника во время пресс-конференции перед вторым стердауном с соотечественником Конором Бенном. Напомним, во время первой битвы взглядов между соперниками произошёл резонансный инцидент, когда Юбэнк разбил куриное яйцо о голову Бенна.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Поединок между Юбэнком и Бенном состоится 26 апреля на стадионе «Тоттенхэм» в Лондоне (Великобритания).

На счету Криса на данный момент 34 победы при трёх поражениях. В активе Бенна 23 победы и ни одного поражения.

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