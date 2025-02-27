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Гаджиев предположил, почему Бетербиев потерпел поражение в реванше с Биволом

Гаджиев предположил, почему Бетербиев потерпел поражение в реванше с Биволом
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Популярный российский промоутер Камил Гаджиев поделился мнением о причине поражения Артура Бетербиева во втором поединке с Дмитрием Биволом.

«Артуру, как мне кажется, немного не хватало функционалки. Потому что там, где надо было бить ещё больше, он останавливался. Дима оказался функционально готов лучше», — сказал Гаджиев на своём канале в YouTube.

Бивол и Бетербиев встречались в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Поединок продлился всю дистанцию и завершился в пользу Дмитрия большинством судейских голосов. Благодаря этому успеху Бивол стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе.

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